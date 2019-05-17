Россиян на инаугурацию Зеленского не приглашали, – МИД

Украина не посылала никаких приглашений на инаугурацию президента Владимира Зеленского официальным лицам из Российской Федерации. Инаугурация состоится 20 мая 2019 года, согласно решению Верховной Рады.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, которые являются нашими партнерами и друзьями", – заявила Зеленко в комментарии "Интерфаксу" в пятницу, 17 мая.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко и экс-руководитель МИД Павел Климкин

В целом по состоянию на 19 часов по киевскому времени "президенты стран Балтии, президент Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", относительно остальных приглашений – ответы еще ждут, ведь между странами существует разница во времени.

Подробно о том, кто из мировых лидеров приедет в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского – в материале 24 канала