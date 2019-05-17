19:42
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Россиян на инаугурацию Зеленского не приглашали, – МИД

      10 Читати новину українською
      МИД не приглашало на инаугурацию украинского президента представителей из РФ
      МИД не приглашало на инаугурацию украинского президента представителей из РФ / Иллюстративное фото

      Украина не посылала никаких приглашений на инаугурацию президента Владимира Зеленского официальным лицам из Российской Федерации. Инаугурация состоится 20 мая 2019 года, согласно решению Верховной Рады.

      Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире телеканала "112 Украина".

      Читайте также: Зеленский может распустить Раду, невзирая на выход "Народного фронта" из коалиции, – Сотник

      "Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, которые являются нашими партнерами и друзьями", – заявила Зеленко в комментарии "Интерфаксу" в пятницу, 17 мая.

      Зеленко

      Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко и экс-руководитель МИД Павел Климкин

      В целом по состоянию на 19 часов по киевскому времени "президенты стран Балтии, президент Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", относительно остальных приглашений – ответы еще ждут, ведь между странами существует разница во времени.

      Подробно о том, кто из мировых лидеров приедет в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского – в материале 24 канала

      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      25120
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Инаугурация Зеленского Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сегодня , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 249
      Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      сегодня , 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
      Олександр Бевза 67
      Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      сегодня , 18:04 Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      Ірина Поліщук 168
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сегодня , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 824
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сегодня , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 2011
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук