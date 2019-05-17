Росіян на інавгурацію Зеленського не запрошували, – МЗС

Україна не надсилала жодних запрошень на інавгурацію президента Володимира Зеленського офіційним особам із Російської Федерації. Інавгурація відбудеться 20 травня 2019 року, згідно з рішенням Верховної Ради.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Ми запрошували тих наших партнерів і ті держави, які активно співпрацюють з Україною, які є нашими партнерами та друзями", – заявила Зеленко в коментарі "Інтерфаксу" у п'ятницю, 17 травня.



Речниця МЗС Катерина Зеленко та екс-керівник МЗС Павло Клімкін

Загалом станом на 19 годину за київським часом "президенти країн Балтії, президент Грузії та Угорщини вже підтвердили свою участь", щодо решти запрошень – відповіді ще очікують, адже між країнами існує різниця в часі.

Детально про те, хто зі світових лідерів приїде до України на інавгурацію Володимира Зеленського – у матеріалі 24 каналу