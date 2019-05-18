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      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Члены правительства Австрии не приедут на инаугурацию Зеленского

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      Представители правительства Австрии не приедут инаугурацию Зеленского
      Представители правительства Австрии не приедут инаугурацию Зеленского / Getty Images

      Австрию на инаугурации Зеленского в Киеве будет представлять делегация во главе с одним из высокопоставленных представителей "Австрийской народной партии" Райнгольд Лопатка.

      Члены правительства не смогут приехать на инаугурацию к Владимиру Зеленскому из-за глубокого кризиса, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба Укринформу.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину

      В стране разразился огромный скандал из-за обнародованного журналистами видео с вице-канцлером Австрии и главой "Австрийской партии свободы" Хайнцом-Кристианом Штрахе и его доверенным лицом Иоганном Гуденусом. На нем зафиксированы переговоры австрийских политиков с "богатой россиянкой" относительно коррупционных схем в обмен на поддержку на выборах.

      Австрию на инаугурацию представлять Райнгольд Лопатка,
      – сказал Щерба.

      Лопатка является высокопоставленным функционером "Австрийской народной партии" (председатель – нынешний канцлер Себастьян Курц). Ранее он возглавлял парламентскую фракцию партии, а ныне является главным ответственным за зарубежный направление в этой политсиле.

      Отметим, в настоящее время и Хайнц-Кристиан Штрахе, и глава парламентской фракции "Австрийской партии свободы" Иоганн Гуденус подали в отставку. В то же время возле офиса канцлера Австрии в Вене на стихийном митинге около 5 тысяч человек требуют досрочных выборов, сообщает Süddeutsche Zeitung.

      Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?
      Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского согласно решению нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событии. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Скандал Австрия Инаугурация Зеленского
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