Члени уряду Австрії не приїдуть на інавгурацію Зеленського

Австрію на інавгурації Зеленського у Києві представлятиме делегація на чолі з одним із високопоставлених представників "Австрійської народної партії" Райнгольд Лопатка.

Члени уряду не зможуть приїхати на інавгурацію до Володимира Зеленського через глибоку кризу, повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба Укрінформу.

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В країні спричинило величезний скандал оприлюднене журналістами відео із віце-канцлером Австрії та очільником "Австрійської партії свободи" Гайнцом-Крістіаном Штрахе і його довіреною особою Йоганном Гуденусом. На ньому зафіксовані перемовини австрійських політиків із "багатою росіянкою" щодо корупційних схем в обмін на підтримку під час виборів.

Австрію на інавгурацію представлятиме Райнгольд Лопатка,

– сказав Щерба.

Лопатка є високопоставленим функціонером "Австрійської народної партії" (голова – нинішній канцлер Себастіан Курц). Раніше він очолював парламентську фракцію партії, а нині є головним відповідальним за закордонний напрямок в цій політсилі.

Зазначимо, наразі і Гайнц-Крістіан Штрахе, і голова парламентської фракції "Австрійської партії свободи" Йоганн Гуденус подали у відставку. Водночас біля офісу канцлера Австрії у Відні на стихійному мітингу близько 5 тисяч людей вимагають дострокових виборів, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського?Уранці 16 травня Верховна Рада нарешті затвердила дату інавгурації Володимира Зеленського відповідно до рішення нардепів, яке підтримали 315 осіб. Церемонія відбудеться 20 травня. Прес-служба Зеленського уже почала акредитувати журналістів на подію. За їхніми словами, інавгурація Володимира Зеленського розпочнеться о 10:00.