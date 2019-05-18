Віце-канцлер Австрії йде з посади через скандальне відео з "багатою росіянкою"

Віце-канцлер Австрії та глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через гучний скандал із російськими грошима. Журналісти отримали відеозапис, на якому він пропонує "багатій росіянці" вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.

Штрахе у суботу, 18 травня, скерував до канцлера Себастьяну Курцу заяву про відставку – і той її задовільнив, повідомляє "Європейська правда".

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Окрім того, він подав у відставку і з посади голови "Австрійської партії свободи", аби та і "надалі залишилась при владі".

Моя особа не має стати причиною падіння цього уряду,

– заявив він.

Він також заявив, що через відео став "жертвою політичної розправи". На його думку, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.

За словами Штрахе, з жінкою на відео він зустрівся під час відпустки і ніколи більше не бачив її і не отримував від неї коштів на партійні рахунки.

Штрахе назвав сцени на відео "п’яною історією", а свою поведінку охарактеризував як "позерство", оскільки він хотів справити враження на привабливу жінку. Свої заяви він назвав "катастрофічними з точки зору тверезої людини". Окрім того, він вибачився перед своєю дружиною через таку поведінку.

Про яке відео йде мова?

У п’ятницю, 17 травня, німецькі видання Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника "Австрійської партії свободи" та його довіреної особи Йоганнеса Гуденуса з "племінницею російського олігарха". Зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці.



Скріншот із відео

На записі жінка, що представилась Альоною Макаровою, стверджує, що вона нібито є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму (близько 250 мільйонів євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету Kronen Zeitung, яка буде працювати в інтересах "Австрійської партії свободи".

В обмін вони хотіли отримати від Штрахе "послуги у відповідь".

Тому протягом шести годин разом із алькогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці. Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

Також Штрахе обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх росіянам.

Що відомо про "Австрійську партію свободи"?Правопопулістська FPÖ наприкінці 2016 року підписала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією". За результатами парламентських виборів восени 2017 року увійшла до коаліційного уряду Австрії. Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти Росії, заперечували російську агресію проти України, виступали за активізацію співпраці з Росією.