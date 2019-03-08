В Австрії серйозно розізлились через рішення України щодо їхнього пропагандиста Кремля

У Спілці журналістів Австрії стверджують, що Україна не готова до членства в Європейському Союзі через заборону на в'їзд австрійському журналісту суспільного мовлення ORF Крістіану Вершютцу.

Там вважають такі заходи "антидемократичними", мовиться на сайті австрійського суспільного мовлення ORF.

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24 канал писав, що Україна заборонила в’їзд шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. СБУ вважає, що австрійський журналіст становив загрозу для національної безпеки та працював за кремлівськими вказівками.

У відповідь керівник австрійської спілки журналістів Фред Тернгайм заявив, що Україна повинна "негайно забезпечити незалежну журналістську роботу кореспондента ORF Крістіана Вершютца".

Він заявляє, що "такими антидемократичними заходами Україна ще цілком не дозріла до членства в Європейському Союзі".

Засудила заборону і міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль – подруга президента Росії Володимира Путіна. Вона вимагає "негайного скасування заборони" та називає ситуацію "антиєвропейським підходом".

Що Вершютц говорить про Росію та Україну?

Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації також мовиться про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до Росії, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".



Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво". Окрім того, Вершютц полюбляє поширювати на своїй Facebook-сторінці фейки від Russia Today.

Зазначимо, 27 грудня 2018 року найпопулярніша газета в Австрії Kronen Zeitung вийшла з заголовком: "Агент Кремля". Репортер ORF побоюється за своє життя в Україні". У матеріалі 57-річний журналіст заявляв, що боїться за своє життя в Україні, оскільки тут, нібито, "діють воєнізовані, ультранаціоналістичні групи, що погрожують журналістам, які критикують українську владу та намагаються бути об’єктивними".

Натомість нардеп Ольга Червакова пояснює, що причиною такого несподіваного страху стало те, що в жовтні 2018 року інтернет-сайт posipaka.org (проект аналітичного центру "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння") вніс Крістіана Вершютца до списків "Посіпака – агент Кремля".