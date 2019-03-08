В Австрии разозлились из-за решения Украины относительно их пропагандиста Кремля

В Союзе журналистов Австрии утверждают, что Украина не готова к членству в Европейском Союзе из-за запрета на въезд австрийскому журналисту общественного телевидения ORF Кристиану Вершютцу.

Там считают такие меры "антидемократическими", говорится на сайте австрийского общественного телевидения ORF.

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24 канал писал, что Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям.

В ответ руководитель австрийской союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что Украина должна "немедленно обеспечить независимую журналистскую работу корреспондента ORF Кристиана Вершютца".

Он заявляет, что "с такими антидемократическими мерами Украина еще не созрела для членства в Европейском Союзе".

Осудила запрет и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль – подруга президента России Владимира Путина. Она требует "немедленной отмены запрета" и называет ситуацию "антиевропейским подходом".

Что Вершютц говорит про Россию и Украину?

В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также постепенном преодолении международной изоляции Крыма".



Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно в России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не давала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.

Отметим, 27 декабря 2018 года самая популярная газета в Австрии Kronen Zeitung вышла с заголовком: "Агент Кремля". Репортер ORF опасается за свою жизнь в Украине". В материале 57-летний журналист заявлял, что боится за свою жизнь в Украине, поскольку здесь, якобы, "действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, которые критикуют украинскую власть и пытаются быть объективными".

Зато нардеп Ольга Червакова объясняет, что причиной такого неожиданного страха стало то, что в октябре 2018 года интернет-сайт posipaka.org (проект аналитического центра "Центр исследований армии, конверсии и разоружения") внес Кристиана Вершютца в списки "Прихвостень – агент Кремля".