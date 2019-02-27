В Германии судят племянника Киселева за войну против Украины, – СМИ

В Мюнхене начался суд над гражданином Германии российского происхождения, который воевал против Украины на Донбассе. Ряд СМИ сообщают, что этот гражданин является племянником кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева.

Окружной суд Мюнхена начал дело 27 февраля и рассмотрение продлится три дня, пишет Suddeutsche Zeitung.

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Немецкая прокуратура сообщает, что обвиняемый пополнил ряды русских националистов в августе 2014 года – их группа называлась "Имперский легион". Там его научили пользоваться стрелковым оружием. Впоследствии вместе с отрядом русских националистов он отправился на войну против Украины.

Боевика обвиняют в "подготовке к насилию, которое вредит государству". Отметим, за такое нарушение в Германии наказывают даже тогда, когда оно было совершено против другой страны. Рассмотрение дела продлится три дня.

При этом издание RTVI пишет, что на скамье подсудимых оказался племянник известного любителя Путина Дмитрия Киселева.



В Германии судят племянника Киселева / Источник: RTVI

Расследование в отношении Киселева немецкие власти начали в конце 2017 года. В мае 2018 года полиция получила европейский ордер на арест террориста, после чего он был задержан в Болгарии и депортирован в Германию.

Он воевал в рядах русских националистов / Источник: RTVI

Добавим, сам российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что его племянник присоединился к оккупантам добровольно, да еще и получил от них медаль за свои действия.

За это, как утверждает любитель Путина, его в Германии якобы осудили за терроризм. Однако тогда в министерстве юстиции Германии это заявление опровергли. Там отметили, что племянник Киселева может отбывать наказание за хранение оружия, убийство или другое преступление.

Кто такой Киселев?

Дмитрий Киселев – известный российский пропагандист, заместитель генерального директора всероссийской государственной ТРК, а также генеральный директор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Это все дает ему отличные возможности осуществлять активную пропутинскую пропаганду. В частности, он "прославился" своей позицией относительно Украины – Евромайдана, оккупации Крыма и войны на Донбассе, а также пропагандой гомофобии. Активный сторонник Путина также часто критикует США. Служба безопасности Украины 4 июля 2014 года открыла уголовное производство в отношении Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". Тогда глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Киселев финансирует сепаратизм в Восточной Украине через Международный институт прессы, который возглавляет российский журналист. Сам Киселев считает обвинения против себя "продолжением фантазий нациков". В сентябре 2015 года Дмитрия Киселева внесли в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.