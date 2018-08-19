Чисто по-русски: какой свадебный подарок сделал Путин главе МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
53-летняя Кнайсль, для которой это первый брак, из вежливости пригласила Путина на свою свадьбу во время визита хозяина Кремля в Австрию в июне этого года.
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На торжественный прием, который проходил неподалеку от города Грац, ехал целый кортеж с Путиным. Российский президент даже позволил себе опоздать.
Невесте он вручил скромный букет цветов и чуть позже с ней потанцевал.
Стало известно, какой чисто русский подарок президент РФ презентовал молодоженам.
СМИ пишут, что свадебным презентом стала картина с деревенскими мотивами, старинную маслобойку и тульский самовар.
Еще одним подарком от Путина было выступление Кубанского казачьего хора, который "прославился" выступлением на открытии так называемого Крымского моста.
Российские журналисты, которые сопровождали Путина, публикуют в соцсетях фото и видео со свадьбы австрийского канцлера, которое своим присутствием испортил президент РФ.
Смотрите видео, как Путин танцует на свадьбе главы МИД Австрии:
Свадьба Карин Кнайсль и ее 65-летнего избранника – предпринимателя Вольфганга Мейлингера – происходила в кантри-стиле, новобрачные были одеты в традиционные австрийские костюмы.