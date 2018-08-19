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Чисто по-русски: какой свадебный подарок сделал Путин главе МИД Австрии

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Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль
Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль / Twitter

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

53-летняя Кнайсль, для которой это первый брак, из вежливости пригласила Путина на свою свадьбу во время визита хозяина Кремля в Австрию в июне этого года.

Читайте также: Путина пригласили на еще одну свадьбу чиновников, на этот раз в Германию

На торжественный прием, который проходил неподалеку от города Грац, ехал целый кортеж с Путиным. Российский президент даже позволил себе опоздать.

Невесте он вручил скромный букет цветов и чуть позже с ней потанцевал.

Стало известно, какой чисто русский подарок президент РФ презентовал молодоженам.

СМИ пишут, что свадебным презентом стала картина с деревенскими мотивами, старинную маслобойку и тульский самовар.

Еще одним подарком от Путина было выступление Кубанского казачьего хора, который "прославился" выступлением на открытии так называемого Крымского моста.

Российские журналисты, которые сопровождали Путина, публикуют в соцсетях фото и видео со свадьбы австрийского канцлера, которое своим присутствием испортил президент РФ.

Смотрите видео, как Путин танцует на свадьбе главы МИД Австрии:

Свадьба Карин Кнайсль и ее 65-летнего избранника – предпринимателя Вольфганга Мейлингера – происходила в кантри-стиле, новобрачные были одеты в традиционные австрийские костюмы.

Теги: Австрия Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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