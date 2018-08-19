Путина пригласили на еще одну свадьбу чиновников, на этот раз в Германию

Президент России Владимир Путин в октябре может приехать в Берлин на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен.

Об этом сообщает Bild.

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"Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера", – говорится в статье.

Издание отмечает, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Напомним, 18 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Перед встречей канцлер Германии Ангела Меркель заявила о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным размещение миссии ООН на Донбассе и констатировала отсутствие там стабильного перемирия.