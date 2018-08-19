Путіна запросили на ще одне весілля високопосадовців, цього разу в Німеччину

Президент Росії Володимир Путін у жовтні може приїхати в Берлін на весілля колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера і кореянки Кім Со Ен.

Про це повідомляє Bild.

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"Путін може скоро знову прибути до Німеччини, правда, в приватному порядку. В Берліні ходять чутки, що в жовтні він може бути присутнім на весіллі свого друга Герхарда Шредера", – йдеться у статті.

Видання зазначає, церемонія одруження Шредера і Кім Со Ен призначена на 5 жовтня в одному з готелів у центрі Берліна.

Нагадаємо, 18 серпня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель. Перед зустріччю канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир'я.