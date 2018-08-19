Чисто по-російськи: який весільний подарунок зробив Путін главі МЗС Австрії
У суботу, 18 серпня, президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель погуляв на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.
53-річна Кнайсль, для якої це перший шлюб, з ввічливості запросила Путіна на своє весілля під час візиту господаря Кремля до Австрії у червні цього року.
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На урочистий прийом, який відбувався неподалік від міста Грац, їхав цілий кортеж з Путіним. Російський президент навіть дозволив собі спізнитись.
Нареченій він вручив скромний букет квітів і трохи пізніше з нею потанцював.
Стало відомо, який чисто російський подарунок президент РФ презентував молодятам.
ЗМІ пишуть, що весільним презентом стала картина з сільськими мотивами, старовинний масловитискач і тульський самовар.
Ще одним подарунком від Путіна був виступ Кубанського казачого хору, який "прославився" виступом на відкритті так званого Кримського мосту.
Російські журналісти, які супроводжували Путіна, публікують у соцмережах фото і відео з весілля австрійського канцлера, яке своєю присутністю зіпсував президент РФ.
Дивіться відео, як Путін танцює на весіллі глави МЗС Австрії:
Весілля Карін Кнайсль та її 65-річного обранця – підприємця Вольфганга Мейлінгера – відбувалось у кантрі-стилі, наречені були вдягнені у традиційні австрійські костюми.