Чисто по-російськи: який весільний подарунок зробив Путін главі МЗС Австрії

У суботу, 18 серпня, президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель погуляв на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

53-річна Кнайсль, для якої це перший шлюб, з ввічливості запросила Путіна на своє весілля під час візиту господаря Кремля до Австрії у червні цього року.

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На урочистий прийом, який відбувався неподалік від міста Грац, їхав цілий кортеж з Путіним. Російський президент навіть дозволив собі спізнитись.

Нареченій він вручив скромний букет квітів і трохи пізніше з нею потанцював.

Стало відомо, який чисто російський подарунок президент РФ презентував молодятам.

ЗМІ пишуть, що весільним презентом стала картина з сільськими мотивами, старовинний масловитискач і тульський самовар.

Ще одним подарунком від Путіна був виступ Кубанського казачого хору, який "прославився" виступом на відкритті так званого Кримського мосту.

Казаки перешли на немецкий: Кубанский хор на свадьбе в Австрии поет на немецком языке pic.twitter.com/g2ieJuhSQh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 серпня 2018 р.

Російські журналісти, які супроводжували Путіна, публікують у соцмережах фото і відео з весілля австрійського канцлера, яке своєю присутністю зіпсував президент РФ.

Путин поздравил Карин Кнайсль: Президент России на свадьбе главы МИД Австрии pic.twitter.com/Xj0nMEYxm2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 серпня 2018 р.

К вопросу об отношении: На австрийской свадьбе Путин не только стоял рядом с молодыми во время церемонии бракосочетания, но его и за столом посадили рядом с новобрачными. А канцлера родной Австрии посадили с гостями pic.twitter.com/51gin4rClF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 серпня 2018 р.

Дивіться відео, як Путін танцює на весіллі глави МЗС Австрії:

Весілля Карін Кнайсль та її 65-річного обранця – підприємця Вольфганга Мейлінгера – відбувалось у кантрі-стилі, наречені були вдягнені у традиційні австрійські костюми.