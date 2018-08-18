Путін спізнився на весілля до глави МЗС Австрії

Російський президент Володимир Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із запізненням.

Про це передає Oe24.

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Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08. Наголошується, що для президентського кортежу навіть перекрили шосе, щоб він встиг прибути на урочистості з аеропорту в Граці.

Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.



Себастьян Курц на весллі

Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.



Путін на весіллі глави МЗС Австрії