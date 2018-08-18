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Путін спізнився на весілля до глави МЗС Австрії

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Путін глава МЗС Австрії
Путін глава МЗС Австрії / ua.censor.net.ua

Російський президент Володимир Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із запізненням.

Про це передає Oe24.

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Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08. Наголошується, що для президентського кортежу навіть перекрили шосе, щоб він встиг прибути на урочистості з аеропорту в Граці.

Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.

Себастьян Курц на весллі
Себастьян Курц на весллі

Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.

Путін на весіллі глави МЗС Австрії
Путін на весіллі глави МЗС Австрії

Теги: Новини політики Австрія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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