Несподіваний гість: Володимир Путін може відвідати весілля глави МЗС Австрії

Президент РФ Володимир Путін ймовірно відвідає весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль і Вольфганга Майлінгера.

Про це повідомляє видання "Kronen Zeitung" з посилання на джерела в політичних колах Австрії, передає "Європейська Правда".

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Церемонія пройде на півдні землі Штірія 18 серпня. Спочатку весілля планували провести в громаді Гамлиц, однак через співпадіння дат з іншими парами проведення заходу вирішено було перенести.

"За останніми даними, Владімір "Цар" Путін прилетить на весілля в якості несподіваного гостя", – стверджує видання.

Як зазначає Kronen Zeitung, офіцери австрійського спецпідрозділу "Кобра" залучені до забезпечення безпеки на весільній церемонії. Вони проводять інструктажі з особистої безпеки для голови МЗС і її майбутнього чоловіка. Також вони проходять підготовку з огляду на можливий візит високопоставленого гостя.