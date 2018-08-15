Неожиданный гость: Владимир Путин может посетить свадьбу главы МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин вероятно посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

Об этом сообщает издание "Kronen Zeitung" со ссылкой на источники в политических кругах Австрии, передает "Европейская Правда".

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Церемония пройдет на юге земли Штирия 18 августа. Сначала свадьбы планировали провести в обществе Гамлиц, однако из-за совпадения дат с другими парами проведение мероприятия решено было перенести.



"По последним данным, Владимир "Царь" Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя", – утверждает издание.



Как отмечает Kronen Zeitung, офицеры австрийского спецподразделения "Кобра" привлечены к обеспечению безопасности на свадебной церемонии. Они проводят инструктажи по личной безопасности для главы МИД и ее будущего мужа. Также они проходят подготовку учитывая возможный визит высокопоставленного гостя.