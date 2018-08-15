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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин предложил встречу лидеру КНДР

67 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин написал лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что готов встретиться с ним в ближайшее время.

Об этом говорится в телеграмме, которую лидер РФ направил к годовщине освобождения Кореи, которую отмечают 15 августа, передают в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

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Глава России также подчеркнул, что РФ и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".

Уверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время,
– написал в телеграмме Путин.

Напомним, 7 августа стало известно, что лидер Белого дома Дональд Трамп в своем письме также предложил Ким Чен Ыну встречу.

Теги: Новости политики Новости России Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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