Путін запропонував зустріч лідеру КНДР

Президент Росії Володимир Путін написав лідеру КНДР Кім Чен Ину, що готовий зустрітися з ним найближчим часом.

Про це йдеться в телеграмі, яку лідер РФ направив до річниці визволення Кореї, яку відзначають 15 серпня, передають в Центральному телеграфному агентстві Кореї.

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Глава Росії також підкреслив, що РФ і КНДР "зможуть безперервно розвивати взаємовигідне співробітництво".

Запевняю в тому, що для обговорення актуальних питань двосторонніх відносин і важливих регіональних питань готовий зустрітися з вами найближчим часом,

– написав у телеграмі Путін.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що лідер Білого дому Дональд Трамп у своєму листі також запропонував Кім Чен Ину зустріч.