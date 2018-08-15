Путін запропонував зустріч лідеру КНДР
Президент Росії Володимир Путін написав лідеру КНДР Кім Чен Ину, що готовий зустрітися з ним найближчим часом.
Про це йдеться в телеграмі, яку лідер РФ направив до річниці визволення Кореї, яку відзначають 15 серпня, передають в Центральному телеграфному агентстві Кореї.
Читайте також: Лідери КНДР та Південної Кореї готуються до спільного саміту: що очікувати
Глава Росії також підкреслив, що РФ і КНДР "зможуть безперервно розвивати взаємовигідне співробітництво".
Запевняю в тому, що для обговорення актуальних питань двосторонніх відносин і важливих регіональних питань готовий зустрітися з вами найближчим часом,
– написав у телеграмі Путін.
Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що лідер Білого дому Дональд Трамп у своєму листі також запропонував Кім Чен Ину зустріч.