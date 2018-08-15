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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін запропонував зустріч лідеру КНДР

52 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін написав лідеру КНДР Кім Чен Ину, що готовий зустрітися з ним найближчим часом.

Про це йдеться в телеграмі, яку лідер РФ направив до річниці визволення Кореї, яку відзначають 15 серпня, передають в Центральному телеграфному агентстві Кореї.

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Глава Росії також підкреслив, що РФ і КНДР "зможуть безперервно розвивати взаємовигідне співробітництво".

Запевняю в тому, що для обговорення актуальних питань двосторонніх відносин і важливих регіональних питань готовий зустрітися з вами найближчим часом,
– написав у телеграмі Путін.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що лідер Білого дому Дональд Трамп у своєму листі також запропонував Кім Чен Ину зустріч.

Теги: Новини політики Володимир Путін КНДР Кім Чен Ин Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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