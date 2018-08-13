Лідери КНДР та Південної Кореї готуються до спільного саміту: що очікувати

У понеділок, 13 серпня, делегації від Південної Кореї і КНДР почнуть переговори щодо організації нового саміту лідерів двох країн.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Представник прес-служби президента Південної Кореї сподіваються, що терміни, місце проведення та розмір делегації, яка відвідає Північну Корею, скоро будуть узгоджені. Також зазначив, що досягнуті раніше домовленості про проведення саміту восени в Пхеньяні можуть бути внесені зміни.

Сторони також обговорять виконання домовленостей, вироблених за підсумками попереднього саміту.

Відомо, що переговори будуть проходити в населеному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. Південнокорейську делегацію очолює міністр у справах об'єднання Чо Мін Гюн.