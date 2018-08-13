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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лідери КНДР та Південної Кореї готуються до спільного саміту: що очікувати

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Лідери КНДР та Південної Кореї готуються до спільного саміту
Лідери КНДР та Південної Кореї готуються до спільного саміту / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 13 серпня, делегації від Південної Кореї і КНДР почнуть переговори щодо організації нового саміту лідерів двох країн.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Представник прес-служби президента Південної Кореї сподіваються, що терміни, місце проведення та розмір делегації, яка відвідає Північну Корею, скоро будуть узгоджені. Також зазначив, що досягнуті раніше домовленості про проведення саміту восени в Пхеньяні можуть бути внесені зміни.

Сторони також обговорять виконання домовленостей, вироблених за підсумками попереднього саміту.

Відомо, що переговори будуть проходити в населеному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні. Південнокорейську делегацію очолює міністр у справах об'єднання Чо Мін Гюн.

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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