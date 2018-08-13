Лидеры КНДР и Южной Кореи готовятся к совместному саммиту: что ожидать

В понедельник, 13 августа, делегации от Южной Кореи и КНДР начнут переговоры по организации нового саммита лидеров двух стран.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Представитель пресс-службы президента Южной Кореи надеется, что сроки, место проведения и размер делегации, которая посетит Северную Корею, скоро будут согласованы. Также он отметил, что в достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

Стороны также обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Известно, что переговоры будут проходить в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам объединения Чо Мин Гюн.