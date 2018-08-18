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Путин опоздал на свадьбу к главе МИД Австрии

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Путин и глава МИД Австрии
Путин и глава МИД Австрии / ua.censor.net.ua

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с опозданием.

Об этом сообщает Oe24.

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Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжество из аэропорта в Граце.

Поблизости к празднованиям стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу, задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.

Себастьян Курц на весллі
Себастьян Курц на свадьбе

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.

Путін на весіллі глави МЗС Австрії
Путин на свадьбе главы МИД Австрии

Теги: Владимир Путин Новости политики Австрия
Источник: 24 Канал
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