Путин опоздал на свадьбу к главе МИД Австрии
Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с опозданием.
Об этом сообщает Oe24.
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Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжество из аэропорта в Граце.
Поблизости к празднованиям стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу, задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.
Себастьян Курц на свадьбе
Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.
Путин на свадьбе главы МИД Австрии