Путин опоздал на свадьбу к главе МИД Австрии

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с опозданием.

Об этом сообщает Oe24.

Читайте также: Неожиданный гость: Владимир Путин может посетить свадьбу главы МИД Австрии

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжество из аэропорта в Граце.

Поблизости к празднованиям стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу, задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.



Себастьян Курц на свадьбе

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.



Путин на свадьбе главы МИД Австрии