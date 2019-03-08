Пропагандисту Кремля з Австрії заборонили в'їзд на територію України

Україна заборонила в’їзд на свою територію шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. Термін дії заборони становить 1 рік.

Як повідомила нардеп Ольга Червакова на своїй сторінці у Facebook, її джерела в СБУ називають причиною те, що австрійський журналіст становив загрозу для національної безпеки. За словами народної обраниці, Вершютц працював за кремлівськими темниками.

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Від початку збройного конфлікту в Криму та на Донбасі Вершютц висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today, що дискредитують діяльність Збройних сил України, заперечують агресію Російської Федерації проти України, а бойовиків регулярної армії РФ позиціонують "ополченцями",

– переконує вона.

Червакова з посиланням на правоохоронців додає, що, окрім вищезазначеного, австрієць протягом останніх чотирьох років відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, а це є порушенням порядку перетину українського кордону. Також політик нагадала, що за подібні дії в 2017 році Україна не пустила на Євробачення в Київ співачку Юлію Самойлову, а загалом в'їзд заборонено понад 1300 іноземцям.

Скандал навколо Вершютца

27 грудня 2018 року найпопулярніша газета в Австрії Kronen Zeitung вийшла з заголовком: "Агент Кремля". Репортер ORF побоюється за своє життя в Україні". У матеріалі 57-річний журналіст заявляв, що боїться за своє життя в Україні, оскільки тут, нібито, "діють воєнізовані, ультранаціоналістичні групи, що погрожують журналістам, які критикують українську владу та намагаються бути об’єктивними".

Як переконує Червакова, причиною такого несподіваного страху стало те, що в жовтні 2018 року інтернет-сайт posipaka.org (проект аналітичного центру "Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння") вніс Крістіана Вершютца до списків "Посіпака-агент Кремля".

"Це створений громадськими активістами список ватників, які працюють за кремлівськими темниками", – пояснила вона.

Що говорять про Вершютца активісти? Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації журналіст також наводить фрагменти інтерв'ю з так званим "міністром туризму" Криму, а також місцевими підприємцями, в яких стверджується про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до РФ, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".



Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". На початку відеоматеріалу автор намагався зобразити проукраїнських кримськотатарських активістів розрізненими маргіналізованими особами, на тлі яких колабораціоністський рух "Єдність Криму" представлено високоосвіченим і культурним. При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво".



Віртуальна ідентичність дещо відрізняється від його телевізійного образу та характеризується тенденційністю у висвітленні подій в Україні. Наприклад, дуже забавляє, коли він без коментарів поміщає на своїй сторінці фейк від. Його віртуальні коментатори радісно розносять це по всьому німецькомовному інтернету і проклинаю Russia Today. Його віртуальні коментатори радісно розносять це по всьому німецькомовному інтернету та проклинають "нелюдську хунту".

"Заява Вершютца стала приводом для справжньої істерики кремлівської пропаганди. В той же день на "Першому каналі" російського ТБ вийшов сюжет про "криваву хунту", що переслідує свободу слова в Україні. Такі самі сюжети були на Russia Today, на проросійських інтернет-ресурсах. Тепер Вершютц – зірка не лише австрійського, а і російського телевізора та інтернету", – підкреслила Червакова.

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Як відреагував Відень на зоборону в'їзду Вершютцу

Заборону в’їзду на територію України Вершютцу вже засудила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Заборона в'їзду кореспондентові ORF Крістіану Вершютцу до України є актом цензури, що є неприйнятним в Європі. Ми засуджуємо цей підхід, який є повністю несумісним з європейськими фундаментальними цінностями, і закликаємо до негайного скасування заборони,

– зазначила подруга Путіна.

Das Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine ist ein in Europa inakzeptabler Akt der Zensur. Wir verurteilen dieses mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige Aufhebung des Verbots. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) March 7, 2019

Це вже не перша заява австрійської міністерки щодо утисків свободи преси в Україні, насильства та погроз стосовно журналістів.

"Жодного факту утисків, погроз чи насильства дипломат не навела. Очевидно, тому що їх просто нема. Нагадаю, це та сама Кнайсль, яка посіла своє місце в коаліційному уряді за квотою праворадикальної Австрійської партії свободи з дуже проросійською репутацією. Я не маю підстав стверджувати, що зробити цю беззмістовну та безглузду заяву її попросив сам Путін, але я точно знаю, що вона не мала жодних підстав приєднуватися до ганебної антиукраїнської вистави, зрежисованої кремлівськими кураторами", – зауважила Червакова.

Нардеп вважає, що метою цієї ситуації було створити тло для фізичної атаки на самого Вершютца в Україні руками російських спецслужб, аби "повісити" це на українську владу.

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Заборона в'їзду Вершютцу: які висновки

На переконання Червакової, це вимушений крок з боку українських силовиків і спосіб убезпечити не лише Україну від пропагандитських впливів, а і самого журналіста, від удару, на який він себе наразив.

"Іншого способу фактично не було, бо правоохоронці не отримали ані від австрійського журналіста, ані від австрійського уряду жодної конкретики про те, хто погрожував, коли та в який спосіб. Отже, не мали жодної можливості встановити, звідки походить небезпека та як її попередити", – зазначила парламентарка.

За її словами, закриття в'їзду ніяк не завадить йому й далі "критикувати" українську владу на тому ж самому ORF чи в інших ЗМІ, але "вже не побоюючись "кровавої хунти", "укрофашистів" та інших фантомів".

"Наскільки я знаю, корпункт телеканалу продовжує існувати та безперешкодно працювати в Україні. Так само, як і інші австрійські журналісти, група яких наприкінці лютого відвідала підконтрольні території Донбасу з метою вивчення гуманітарної ситуації в зоні конфлікту. Мені достеменно відомо, що акредитацію в ООС всі вони отримали без жодної проблеми", – констатувала вона.

Україна уже не вперше забороняє в'їзд на свою територію іноземним журналістам, проте раніше це здебільшого стосувалося громадян Росії. Зокрема, на початку грудня 2018 року українські прикордонники не пропустили шістьох представниць ЗМІ з країни агресора:

– Олену Ніколаєву з видання "Старая Русь",

– Юлію Нікітіну з видання "Фонтанка",

– Олену Владикіну – журналістку російської газети "Мой район",

– Анастасію Дроздову – журналістку та координаторку проекту підтримки журналістських розслідувань Muckrakers-Russia,

– Анастасію Лотареву – головного редактора російського видання "Такі справи",

– Євгенію Зобніну – кореспондентку телеканалу "Дождь".

Крім того, влітку стало відомо, що через відвідування окупованого Криму терміном на три роки заборонено в’їзд очільнику Союзу журналістів Російської Федерації Володимиру Соловйову.

У серпні 2018 року у Держприкордонслужбі сповістили, що через незаконний перетин кордону у закритих пунктах пропуску 740 іноземцям заборонено в’їжджати на територію України терміном на 3 роки.