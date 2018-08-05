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Через відвідини тимчасово окупованих територій 740 іноземцям заборонили в'їзд до України

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740 іноземцям заборонили в'їзд до України
740 іноземцям заборонили в'їзд до України / Фото з вільних джерел

Через незаконний перетин кордону у закритих пунктах пропуску Держприкордонслужба прийняла рішення стосовно 740 іноземців. Їм заборонено в’їжджати на територію України 3 роки.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

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Співробітники Державної прикордонної служби України у разі виявлення осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території АР Крим та у Донецькій і Луганській областях, реагують у відповідності до законодавства України. Такі факти часто встановлюються як у відношенні іноземців чи осіб без громадянства, так і громадян України,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно завдяки завчасно отриманій інформації про можливе незаконне перебування одного з громадян Росії в Криму, його виявили і затримали в Ізмаїльському порту.

Росіянин прибув на одному із суден, що зайшло в порт під прапором Мальти. Як вдалося встановити, з червня по вересень 2017 року він неодноразово порушував порядок в’їзду та виїзду в анексований Крим, в тому числі як член команди теплоходу "Князь Владимир". Прикордонники притягнули його до відповідальності та винесли постанову про заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

За цією ж статтею від початку року співробітники Держприкордонслужби склали протоколи на 600 осіб. До того ж через незаконний перетин кордону у закритих пунктах пропуску було прийнято рішення стосовно 740 іноземців про заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Держприкордонслужба Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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