14:27
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Прикордонники попередили вивезення за кордон монет, яким близько 2 тисяч років

211 Читать новость на русском
Монети, яким біля 2 тисяч років, намагалися вивезти до Італії
Монети, яким біля 2 тисяч років, намагалися вивезти до Італії / Ілюстративне фото

Прикордонники Чопського загону у пункті пропуску "Тиса" спільно з митниками завадили вивезенню до Італії старовинних монет.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

Читайте також: На Львівщині прикордонники вилучили велику партію контрабанди зброї з Польщі: фото

Зазначається, що в ході додаткового огляду мікроавтобуса "Мерседес" української реєстрації у пункті пропуску "Тиса" прикордонники виявили 10 срібних монет часів Римської Імперії, яким близько 2 тисячі років. Пакунок зі срібними денаріями працівники пункту пропуску виявили серед посилок, що перевозили до Італії. Вартість такої знахідки визначатимуть експерти.

старовинні монети, динарії, Італія
Прикордонники виявили 10 срібних монет часів Римської Імперії, яким близько 2 тисячі років

Теги: Новини України Гроші Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
сьогодні, 14:00 Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
Крістіна Бердинських
Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
сьогодні, 13:01 Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Як працюють російські системи з виявлення снайперів
сьогодні, 08:40 Як працюють російські системи з виявлення снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
 1 серпня , 16:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Росія програла, але з Євро-2016 не вилетіла, Льов пояснив свої дивацтва
 16 червня 2016 , 07:30
Новим виробником екіпірування Динамо стане New Balance
 14 січня , 10:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук