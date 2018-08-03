Прикордонники попередили вивезення за кордон монет, яким близько 2 тисяч років

Прикордонники Чопського загону у пункті пропуску "Тиса" спільно з митниками завадили вивезенню до Італії старовинних монет.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що в ході додаткового огляду мікроавтобуса "Мерседес" української реєстрації у пункті пропуску "Тиса" прикордонники виявили 10 срібних монет часів Римської Імперії, яким близько 2 тисячі років. Пакунок зі срібними денаріями працівники пункту пропуску виявили серед посилок, що перевозили до Італії. Вартість такої знахідки визначатимуть експерти.



Прикордонники виявили 10 срібних монет часів Римської Імперії, яким близько 2 тисячі років