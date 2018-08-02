На Львівщині прикордонники вилучили велику партію контрабанди зброї з Польщі: фото

У середу, 1 серпня, українські прикордонники на пункті пропуску "Шегині" вилучили з рейсового автобусу "Перемишль-Львів" 25 пневматичних гвинтівок та 100 тисяч набоїв.

Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Читайте також: Курортний Крим перетворюється на військову базу: Гримчак зробив важливу заяву "У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 міліметрів та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль", – зазначили у повідомленні. Незадекларовану зброю вилучили. Наразі з'ясовують обставини інциденту, також триває оцінка контрабанди.