На Львівщині прикордонники вилучили велику партію контрабанди зброї з Польщі: фото
У середу, 1 серпня, українські прикордонники на пункті пропуску "Шегині" вилучили з рейсового автобусу "Перемишль-Львів" 25 пневматичних гвинтівок та 100 тисяч набоїв.
Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
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"У ході перевірки транспортного засобу спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділені 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 міліметрів та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль", – зазначили у повідомленні.
Незадекларовану зброю вилучили. Наразі з'ясовують обставини інциденту, також триває оцінка контрабанди.
Джерело: 24 Канал
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