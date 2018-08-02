На Львовщине пограничники изъяли крупную партию контрабанды оружия из Польши: фото

В среду, 1 августа, украинские пограничники на пункте пропуска "Шегини" изъяли из рейсового автобуса "Перемышль-Львов" 25 пневматических винтовок и 100 тысяч патронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Читайте также: Курортный Крым превращается в военную базу: Гримчак сделал важное заявление "В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с помощью служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 миллиметров и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль", – отметили в сообщении. Незадекларированное оружие изъяли. Сейчас выясняют обстоятельства инцидента, также продолжается оценка контрабанды.