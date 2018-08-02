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На Львовщине пограничники изъяли крупную партию контрабанды оружия из Польши: фото

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На украинско-польской границе изъяли крупную партию оружия
На украинско-польской границе изъяли крупную партию оружия / Радио Свобода

В среду, 1 августа, украинские пограничники на пункте пропуска "Шегини" изъяли из рейсового автобуса "Перемышль-Львов" 25 пневматических винтовок и 100 тысяч патронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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"В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с помощью служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 миллиметров и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль", – отметили в сообщении.

Незадекларированное оружие изъяли. Сейчас выясняют обстоятельства инцидента, также продолжается оценка контрабанды.

 

Теги: Криминальные новости Госпогранслужба Новости Польши Оружие
Источник: 24 Канал
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