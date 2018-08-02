Курортный Крым превращается в военную базу: Грымчак сделал важное заявление

Российские оккупанты превращают курортный Крым в закрытую военную базу, что наносит сильный вред окружающей среде и экологии полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью "Укринформу".

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Значительный вред окружающей среде наносит и мощная милитаризация полуострова. Из курортного региона Крым все больше превращается в закрытую военную базу, где главные потребности – военные,

– заявил он.

Министр отметил, что оккупанты совсем не придерживаются каких-либо экологических норм на полуострове.

"Мы фиксируем случаи, когда из-за строительства новых военных объектов или из-за деятельности военных России происходит ухудшение экологической ситуации. Да, есть случаи, когда эксплуатация военной техники или военное строительство приводят к ухудшению экологической ситуации, в том числе и в курортных районах Крыма", – подчеркнул Грымчак.

По его словам, о том, как российские оккупанты уничтожают Крым, свидетельствуют фотографии, опубликованные самими жителями полуострова.

"Сегодня в соцсетях можно проследить, что те жители Крыма, кто благосклонно воспринимал оккупационную власть, все больше говорят, что экология полуострова фактически уничтожается. Они публикуют фотографии загрязненных топливом пляжей, несанкционированных свалок и так далее", – добавил Грымчак.

Напомним, Юрий Грымчак рассказал, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть зеленого покрова степных территорий полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды, а лесополосы, плодовые сады, виноградники находятся на грани исчезновения.