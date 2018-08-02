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Курортний Крим перетворюється на військову базу: Гримчак зробив важливу заяву

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Крим перетворюється на військову базу
Крим перетворюється на військову базу / Фото з відкритих джерел

Російські окупанти перетворюють курортний Крим на закриту військову базу, що завдає сильної шкоди навколишньому середовищу та екології півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Укрінформу".

Читайте також: Екологічна катастрофа в Криму: у Росії озвучили шокуючі наслідки посухи

Значної шкоди навколишньому середовищу завдає й потужна мілітаризація півострова. З курортного регіону Крим дедалі більше перетворюється на закриту військову базу, де головні потреби – військові,
– заявив він.

Міністр зауважив, що окупанти зовсім не дотримуються будь-яких екологічних норм на півострові.

"Ми фіксуємо випадки, коли через будівництво нових військових об’єктів або через діяльність військових Росії відбувається погіршення екологічної ситуації. Так, є випадки, коли експлуатація військової техніки чи військове будівництво призводять до погіршання екологічної ситуації, в тому числі й у курортних районах Криму", – наголосив Гримчак.

За його словами, про те, як російські окупанти знищують Крим свідчать фотографії, опубліковані самими жителями півострова.

"Сьогодні в соцмережах можна прослідкувати, що ті мешканці Криму, хто ніби прихильно сприймав окупаційну владу, дедалі більше говорять, що екологія півострова фактично знищується. Вони публікують фотографії забруднених паливом пляжів, несанкціонованих смітників і так далі", – додав Гримчак.

Нагадаємо, Юрій Гримчак розповів, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина зеленого покрову степового півострова знищена посухою через нестачу води, а на межі зникнення перебувають лісосмуги, плодові сади, виноградники.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Екологія Зброя Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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