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Стан екології в Криму катастрофічний, – Гримчак

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В окупованому Криму назріла екологічна катастрофа
В окупованому Криму назріла екологічна катастрофа / Фото з відкритих джерел

Екологічний стан в окупованому Російською Федерацією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Можна констатувати, що він (стан екології, – 24") катастрофічний. Наші знімки із супутників показують, що фактично на сьогодні 70% зеленого покрову степового Криму або повністю зникло, або не відповідає тому стану, який був у 2013 році. Ми порівнюємо знімки, які були раніше і які є зараз, і бачимо, що Крим почав повертатися до стану, коли його освоєння Україною ще не почалося", – розповів він.

Чиновник зауважив, що йдеться не тільки про різке зменшення посівних площ на півострові.

Зникають або перебувають на межі зникнення лісосмуги, плодові сади, виноградники – тобто ті насадження, відновлення яких потребує значного часу. Але головна проблема – це різке погіршення якості ґрунтів. Шаленими темпами відбувається мінералізація плодючих шарів,
– наголосив Гримчак.

Водночас, міністр зазначив, що все це відбувається через брак води на окупованому півострові.

"Після того, як вода Північно-Кримського каналу перестала поступати до півострова, різко – буквально на порядок – скоротилися площі зрошувальних земель. Водночас окупаційна влада різко збільшила використання артезіанської води зі свердловин. Але справа у тому, що на більш глибоких пластах залягають солончаки", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно у Криму пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.

Теги: Новини України Новини політики Екологія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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