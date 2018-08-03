Пограничники предотвратили вывоз за границу монет, которым около 2 тысяч лет

Пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса" совместно с таможенниками помешали вывозу в Италию старинных монет которым около 2 тысяч лет.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины. Читайте также: На Львовщине пограничники изъяли крупную партию контрабанды оружия из Польши: фото Отмечается, что в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса "Мерседес" украинской регистрации в пункте пропуска "Тиса" пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2000 лет. Пакет с серебряными денариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, которые перевозили в Италию. Стоимость такой находки определять эксперты.

Пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2000 лет