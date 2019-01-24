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      Групі російських моряків заборонили в'їзд до України: причина

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      Держприкордонслужба не впустила до України 8 російських моряків
      Держприкордонслужба не впустила до України 8 російських моряків / Фото з відкритих джерел

      Держприкордонслужба заборонила в’їзд на територію України вісьмом російським морякам через те, що вони незаконно відвідували окупований Крим.

      Росіяни намагалися потрапити на територію України вчора, 23 січня, через пункт пропуску для морського торгового сполучення "Южний". Проте, у ДПСУ відзначили, що прикордонники Одеського загону не пропустили їх.

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      Загалом, до України хотіли в'їхати 13 громадян РФ, які прибули на судні з Іспанії. Під час перевірки було виявлено, що 8 членів суднокоманди наприкінці 2018 року порушили порядок в’їзду-виїзду на територію окупованого Росією Крим.

      "Наразі громадянам РФ відмовлено у перетинанні державного кордону України та винесено постанови про заборону в'їзду в Україну строком на 3 роки", – зазначили у Держприкордонслужбі.

      Окрім того, вони мають сплатити штраф у розмірі 13 тисяч 600 гривень за порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованого Криму.

      Загалом у 2018 році співробітники ДПСУ склали майже 1000 протоколів про адмінправопорушення за незаконні поїздки на анексований півострів.

      З початку 2019 року прикордонники дозволили в'їхати на територію України майже 28 тисячам росіян, проте відмовили у в'їзді – 509 громадянам РФ.

       

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Держприкордонслужба Водний транспорт Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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