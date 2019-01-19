На Донбасі затримали 19-річного українця, який працював на Росію

На Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" прикордонники затримали 19-річного громадянина України, який брав участь у російських незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

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Затриманий виявився мешканець міста Горлівка, що потрапив до лав бойовиків ще у неповнолітньому віці.



На Донбасі затримали 19-річного бойовика

Оперативники встановили, що у 2015 році співробітники так званої "поліції ДНР" завербували його разом з товаришами по навчанню. Під постійним тиском агітаційної пропаганди юнак, не досягши навіть 16-річного віку, погодився на їхні умови та вступив до незаконного збройного формування під назвою "Молода гвардія".

Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпосту між Горлівкою та Донецьком, де і прослужив до кінця 2018 року. Він сказав, що в його обов'язки входило чергування на блокпосту між містами Горлівка і Донецьк, огляд транспортних засобів та особистих речей громадян із систематичним вимаганням грошей у подорожуючих громадян в сумі від 100 до 2500 рублів РФ,

– йдеться у повідомленні.



Молодий бойовик працював на Росію

Згодом молодик через складну соціальну ситуацію вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію Донецької області.

До слова, 24 канал повідомляв, що в СБУ сповістили про затримання керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Ним виявився Юрій Ломако – екс-начальник 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння, що дислокується в Очакові.