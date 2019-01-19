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      На Донбасі затримали 19-річного українця, який працював на Росію

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      На Донбасі затримали українця, який працював на Росію
      На Донбасі затримали українця, який працював на Росію / Держприкордонслужба

      На Донбасі на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" прикордонники затримали 19-річного громадянина України, який брав участь у російських незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях.

      Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

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      Затриманий виявився мешканець міста Горлівка, що потрапив до лав бойовиків ще у неповнолітньому віці. 

      На Донбасі затримали 19-річного бойовика
      На Донбасі затримали 19-річного бойовика

      Оперативники встановили, що у 2015 році співробітники так званої "поліції ДНР" завербували його разом з товаришами по навчанню. Під постійним тиском агітаційної пропаганди юнак, не досягши навіть 16-річного віку, погодився на їхні умови та вступив до незаконного збройного формування під назвою "Молода гвардія".

      Пройшовши відповідну військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпосту між Горлівкою та Донецьком, де і прослужив до кінця 2018 року. Він сказав, що в його обов'язки входило чергування на блокпосту між містами Горлівка і Донецьк, огляд транспортних засобів та особистих речей громадян із систематичним вимаганням грошей у подорожуючих громадян в сумі від 100 до 2500 рублів РФ,
      – йдеться у повідомленні.

      Молодий бойовик працював на Росію
      Молодий бойовик працював на Росію

      Згодом молодик через складну соціальну ситуацію вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію Донецької області.

      До слова, 24 канал повідомляв, що в СБУ сповістили про затримання керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Ним виявився Юрій Ломако – екс-начальник 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння, що дислокується в Очакові.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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