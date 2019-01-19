Танки поміж житлових будинків: стало відомо про грубі порушення окупантів на Донбасі

Проросійські окупаційні війська продовжують розміщувати танки у житлових районах населених пунктів на окупованому Донбасі.

Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння. Крім того, вони продовжують розміщувати бойову техніку у житловій забудові, перетворюючі мирне населення на живий щит для своєї недолугої та підступної діяльності,

– йдеться у повідомленні.

Так, за даними звіту СММ ОБСЄ за 18 січня 2019 року, озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, – танки, самохідні та буксирувані артилерійські установки.

"Такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре наражають на небезпеку мирне населення, демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей, відверте нехтування взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі", – зазначає українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, 19 січня українські військові повідомили про збиття ворожого безпілотника, оснащеного осколковою вибухівкою. Найімовірніше, бойовики хотіли скидати за допомогою дрону осколкові боєприпаси на піхотні позиції українських оборонців з невеликої висоти.

Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.