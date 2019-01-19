14:44
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, 18 січня
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, 18 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Танки поміж житлових будинків: стало відомо про грубі порушення окупантів на Донбасі

      308 Читать новость на русском
      Російський танк на Донбасі
      Російський танк на Донбасі / Фото з вільних джерел

      Проросійські окупаційні війська продовжують розміщувати танки у житлових районах населених пунктів на окупованому Донбасі.

      Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На Луганщині утворили нову військово-цивільну адміністрацію

      Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння. Крім того, вони продовжують розміщувати бойову техніку у житловій забудові, перетворюючі мирне населення на живий щит для своєї недолугої та підступної діяльності,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, за даними звіту СММ ОБСЄ за 18 січня 2019 року, озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, – танки, самохідні та буксирувані артилерійські установки.

      "Такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре наражають на небезпеку мирне населення, демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей, відверте нехтування взятими на себе зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі", – зазначає українська сторона СЦКК.

      Нагадаємо, 19 січня українські військові повідомили про збиття ворожого безпілотника, оснащеного осколковою вибухівкою. Найімовірніше, бойовики хотіли скидати за допомогою дрону осколкові боєприпаси на піхотні позиції українських оборонців з невеликої висоти.

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сьогодні , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 535
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сьогодні , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1687
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 січня , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1544
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 січня , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 932
      Виборче дербі за Харків
      18 січня , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 405
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук