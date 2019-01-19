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      Українські військові на Донбасі збили безпілотник бойовиків із "сюрпризом": відео

      585 Читать новость на русском
      Збитий на Донбасі безпілотник бойовиків
      Збитий на Донбасі безпілотник бойовиків / скрін із відео

      Українські військові на Донбасі збили дрон, який російські найманці оснастили осколковою вибухівкою. За допомогою нього терористи намагалися скидати боєприпаси на піхотні позиції українських військових.

      Про це інформує прес-служба 93-ї бригади ОМБр "Холодний Яр".

      Читайте також: "Везли точно не звичайні набої": українські солдати спалили транспорт бойовиків із боєприпасами

      "Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою: у кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері", - зазначено у повідомленні.

      За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.

      "Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІД", – припускають військові.

      Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів!

      Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота

      Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

       

      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України авіація Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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