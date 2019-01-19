Українські військові на Донбасі збили безпілотник бойовиків із "сюрпризом": відео

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота