Українські військові на Донбасі збили безпілотник бойовиків із "сюрпризом": відео
Українські військові на Донбасі збили дрон, який російські найманці оснастили осколковою вибухівкою. За допомогою нього терористи намагалися скидати боєприпаси на піхотні позиції українських військових.
Про це інформує прес-служба 93-ї бригади ОМБр "Холодний Яр".
Читайте також: "Везли точно не звичайні набої": українські солдати спалили транспорт бойовиків із боєприпасами
"Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою: у кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері", - зазначено у повідомленні.
За даними бійців, бойовики намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти.
"Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІД", – припускають військові.