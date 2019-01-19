Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом": видео

Сбитый на Донбассе беспилотник боевиков / Скриншот из видео

Украинские военные на Донбассе сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.