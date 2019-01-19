Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом": видео
Украинские военные на Донбассе сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.
Об этом информирует пресс-служба 93-й бригады ОМБр "Холодный Яр".
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"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой: кустарным способом они оснастили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", – указано в сообщении.
По данным бойцов, боевики пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.
"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГ", – предполагают военные.