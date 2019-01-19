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      Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник боевиков с "сюрпризом": видео

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      Сбитый на Донбассе беспилотник боевиков
      Сбитый на Донбассе беспилотник боевиков / Скриншот из видео

      Украинские военные на Донбассе сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.

      Об этом информирует пресс-служба 93-й бригады ОМБр "Холодный Яр".

      Читайте также: "Везли точно не обычные патроны": украинские солдаты сожгли транспорт боевиков с боеприпасами

      "Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой: кустарным способом они оснастили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", – указано в сообщении.

      По данным бойцов, боевики пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

      "Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГ", – предполагают военные.

      Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів!

      Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі «Фантом-4» осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота

      Опубліковано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе авиация Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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