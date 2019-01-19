"Везли точно не звичайні набої": українські солдати спалили транспорт бойовиків із боєприпасами
Російські терористи не припиняють обстріли на передовій. Та українські солдати тримають оборону: напередодні поблизу селища Піски вони підбили вантажівку бойовиків із боєкомплектом.
Українські воїни засікли колону вантажівок, які рухались на одну з позицій ворога поблизу Пісків й зіграли на випередження.
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Військовослужбовець ЗСУ Сергій Липський розповів: разом з побратимами зафіксували рух трьох транспортних засобів й ухвалили рішення щодо удару по колоні – одну з вантажівок вдалося підбити.
Судячи з вибухів та заграви везли точно не звичайні набої до стрілецької зброї. Якби українські військові не підбили цю вантажівку, бойовики випустили б ці смертоносні снаряди по наших позиціях.
Ось так вибухають снаряди та ракети, які бойовикам привезли з Росії
Нагадаємо, зараз на Донбасі триває так зване новорічне перемир'я та режим повного припинення вогню. Однак, окупанти й не думали його дотримуватись.
Воно лише так називається – "перемир'я". Стріляють так, як і раніше,
– наголосив солдат Олександр.
Терористи сподіваються, що українські солдати втратять пильність та розслабляться, та їх надії марні. Українські захисники щодня та щогодини у повній бойовій готовності: як на передовій, так і в тилу.
Українські артилеристи щодня тренуються та шліфують свою майстерність, хоч і перебувають у місцях відведення. Якщо необхідно, вони у лічені хвилини готові підтримати піхоту.
Артилеристи ЗСУ тренуються згідно з графіком занять
Після того, як українські армійці спалили КамАЗ бойовиків із боєприпасами, під окупованим Донецьком хоч на декілька днів, але запанувала тиша.
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