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      "Везли точно не звичайні набої": українські солдати спалили транспорт бойовиків із боєприпасами

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      Російські терористи не припиняють обстріли на передовій. Та українські солдати тримають оборону: напередодні поблизу селища Піски вони підбили вантажівку бойовиків із боєкомплектом.

      Українські воїни засікли колону вантажівок, які рухались на одну з позицій ворога поблизу Пісків й зіграли на випередження.

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      Військовослужбовець ЗСУ Сергій Липський розповів: разом з побратимами зафіксували рух трьох транспортних засобів й ухвалили рішення щодо удару по колоні – одну з вантажівок вдалося підбити.

      Судячи з вибухів та заграви везли точно не звичайні набої до стрілецької зброї. Якби українські військові не підбили цю вантажівку, бойовики випустили б ці смертоносні снаряди по наших позиціях.

      Війна на Донбасі
      Ось так вибухають снаряди та ракети, які бойовикам привезли з Росії

      Нагадаємо, зараз на Донбасі триває так зване новорічне перемир'я та режим повного припинення вогню. Однак, окупанти й не думали його дотримуватись.

      Воно лише так називається – "перемир'я". Стріляють так, як і раніше,
      – наголосив солдат Олександр.

      Терористи сподіваються, що українські солдати втратять пильність та розслабляться, та їх надії марні. Українські захисники щодня та щогодини у повній бойовій готовності: як на передовій, так і в тилу. 

      Українські артилеристи щодня тренуються та шліфують свою майстерність, хоч і перебувають у місцях відведення. Якщо необхідно, вони у лічені хвилини готові підтримати піхоту.

      Війна на Добнасі
      Артилеристи ЗСУ тренуються згідно з графіком занять

      Після того, як українські армійці спалили КамАЗ бойовиків із боєприпасами, під окупованим Донецьком хоч на декілька днів, але запанувала тиша. 

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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