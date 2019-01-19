На Луганщині утворили нову військово-цивільну адміністрацію

Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району у Луганській області.

Про це йдеться в указі глави держави №13/2019 від 18 січня.

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Так, командувачу Об'єднаних сил, голові Донецької ОДА доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації у Щасті.

Указ набув чинності 18 січня.

На Донбасі функціонує більше двадцяти військово-цивільних адміністрацій обласного, районного, а також рівня населеного пункту.

У березні 2015 року були створені Донецька і Луганська обласні ВЦА. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві міських в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

У листопаді 2016 року була створена ВЦА у Зайцевому Донецької області, Золотому та Катеринівці Луганської області, а в травні 2017 року – у Торецьку Донецької області.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха у Донецькій області.

Що таке військово-цивільна адміністрація?Тимчасовий державний орган, який діє в районі проведення Операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в регіоні.