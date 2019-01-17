"Ми повинні працювати краще": голова ОБСЄ шокований ситуацією на Донбасі

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак після візиту на Донбас заявив, що шокований тривожними умовами життя людей, які живуть біля лінії зіткнення, і закликав сторони активізувати свої зусилля щодо мирного політичного врегулювання кризи.

Про це повідомила прес-служба ОБСЄ.

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Криза в Україні й навколо неї є головним пріоритетом головування Словаччини в ОБСЄ. Перебуваючи на місці, я бачу критичну роботу, яку виконує ОБСЄ, і те, скільки ще необхідно зробити. Для постраждалих цей конфлікт диктує їхнє повсякденне життя,

– сказав Лайчак.

За його словами, обстріли – це повсякденна реальність для людей на Сході України. А тому закликав працювати краще, пропонувати нові та інноваційні ідеї для поліпшення умов їхнього життя.

Нагадаємо, 16 січня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій постраждали 10 українських військовослужбовців.



Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що імовірність того, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні.