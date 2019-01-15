У Путіна назвали умову, за якої війна на Донбасі може тривати десятки років

Ймовірність того, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю "Аргументам і фактам".

Читайте також: Чого очікувати Україні від Путіна у 2019 році: прогноз експерта

Зокрема, на питання, якою є можливість того, що ситуація на Донбасі перетвориться на заморожений конфлікт на довгі десятиліття, речник Кремля відповів, що це нібито залежатиме від української влади.

Це буде залежати від Києва, від того, чи буде там у влади партія війни. У цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає. Навпаки, якщо буде партія миру і дипломатії, тоді є шанс,

– заявив Пєсков.

Окрім того, він додав, що нове загострення відносин Москви і Києва пов'язане з майбутніми виборами Президента України.

"Нове загострення відносин з Києвом зараз пов'язане з передвиборчою кампанією Порошенка. Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко. Для цього йому потрібні найрізноманітніші прийоми, в тому числі і такі, як провокація в Керченській протоці", – сказав речник Путіна.

Водночас, він цинічно зазначив, що "незважаючи на всі проблеми, українці все одно залишаються для нас дуже близьким народом, про що президент Путін неодноразово говорив".

Нагадаємо, раніше перший президент України Леонід Кравчук висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін навряд чи почне широкомасштабну війну проти України, адже розуміє, що не зможе втримати українців у покорі, які до останнього будуть боротися за свою свободу. Окрім того, на таку агресію РФ одразу відреагує Захід, який має значно потужніші сили та зброю, ніж Кремль.