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      У Путина назвали условие, при котором война в Донбассе может длиться десятки лет

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      Песков оценил вероятность замороженного конфликта на Донбассе
      Песков оценил вероятность замороженного конфликта на Донбассе / Фото из открытых источников

      Вероятность того, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

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      В частности, представитель Кремля прокомментировал вероятность того, что ситуация на Донбассе превратится в замороженный конфликт на несколько десятилетий.

      Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Наоборот, если партия мира и дипломатии, тогда есть шанс,
      – заявил Песков.

      Кроме того, он добавил, что новое обострение отношений Москвы и Киева связано с предстоящими выборами Президента Украины.

      "Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко. Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разнообразные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", – сказал представитель Путина.

      В то же время, он цинично отметил, что "несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент Путин неоднократно говорил".

      Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение, что лидер России Владимир Путин вряд ли начнет широкомасштабную войну против Украины, ведь понимает, что не сможет удержать украинцев в повиновении, ведь они до последнего будут бороться за свою свободу. Кроме того, на такую ​​агрессию РФ сразу отреагирует Запад, который имеет гораздо более мощные силы и оружие, чем Кремль.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Выборы Президента 2019 Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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