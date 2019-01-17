"Мы должны работать лучше": председатель ОБСЕ шокирован ситуацией на Донбассе

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после визита на Донбасс заявил, что шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения, и призвал стороны активизировать свои усилия относительно мирного политического урегулирования кризиса.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

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Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Чехии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще необходимо сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь,

– сказал Лайчак.

По его словам, обстрелы – это повседневная реальность для людей на Востоке Украины. А потому призвал работать лучше, предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни.

Напомним, 16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий пострадало 10 украинских военнослужащих.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.