Ситуация на Донбассе: бойцы ВСУ уничтожили транспорт оккупантов, боевики понесли потери

В среду, 16 января, украинским защитникам удалось ликвидировать 12 пророссийских боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба фонда "Вернись живым" у себя на Facebook-странице.

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Силы ВСУ уничтожили четырех наемников при попытке проникнуть на позиции бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады.

Кроме этого украинские воины ликвидировали одного боевика в районе поселка Пески и еще двух – на других участках фронта.

А вблизи поселка Жабуньки солдаты ВСУ уничтожили транспорт противника, в результате чего погибли пятеро оккупантов. Трое террористов получили ранения различной тяжести.

Смотрите видео: ситуация на передовой

Напомним, 16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий пострадали 10 украинских военнослужащих.