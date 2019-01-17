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      Ситуація на Донбасі: бійці ЗСУ знищили транспорт окупантів, бойовики зазнали значних втрат

      731 Читать новость на русском
      Окупанти зазнали суттєвих втрат
      Окупанти зазнали суттєвих втрат / Соцмережі

      У середу, 16 січня, українським захисникам вдалося ліквідувати 12 проросійських бойовиків.

      Про це повідомила прес-служба фонду "Повернися живим" у себе на Facebook-сторінці.

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      Сили ЗСУ знищили чотирьох найманців при спробі проникнути на позиції бійців 79-ої десантно-штурмової бригади. 

      Крім цього українські воїни ліквідували одного бойовика в районі селища Піски та ще двох – на інших ділянках фронту.

      А поблизу селища Жабуньки солдати ЗСУ знищили транспорт противника, внаслідок чого загинули п'ятеро окупантів. Троє терористів отримали поранення різної важкості.

      Дивіться відео: ситуація на передовій

      Нагадаємо, 16 січня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій постраждали 10 українських військовослужбовців.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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