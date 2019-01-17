На Донбасі ворог обстріляв українські позиції: багато поранених

16 січня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій постраждали 10 український військовослужбовців.

Про це інформує штаб ООС.

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Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях українських військ з протитанкового ракетного комплексу в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, а також з гранатометів поблизу населеного пункту Кримське.

Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Чермалик із гранатометів, стрілецької зброї, з мінометів калібру 82 міліметри – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Невельське, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Піски, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Красногорівка.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та ще п'ятеро – бойові травмування,

– додають у штабі ООС.

У той же час, за даними розвідки, 15 січня українським оборонцям вдалося ліквідувати 10 проросійських бойовиків, ще 3 отримали поранення.