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      На Донбасі ворог обстріляв українські позиції: багато поранених

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      16 січня на Донбасі було неспокійно: через обстріли зазнали поранень 10 українських військових
      16 січня на Донбасі було неспокійно: через обстріли зазнали поранень 10 українських військових / 24 канал

      16 січня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій постраждали 10 український військовослужбовців.

      Про це інформує штаб ООС.

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      Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог відкривав вогонь по позиціях українських військ з протитанкового ракетного комплексу в районі селища Троїцьке та з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, а також з гранатометів поблизу населеного пункту Кримське.

      Також в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Чермалик із гранатометів, стрілецької зброї, з мінометів калібру 82 міліметри – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, з великокаліберних кулеметів – поблизу селища Невельське, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка, двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Піски, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу міста Мар'їнка і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Красногорівка.

      Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеню важкості та ще п'ятеро – бойові травмування,
      – додають у штабі ООС.

      У той же час, за даними розвідки, 15 січня українським оборонцям вдалося ліквідувати 10 проросійських бойовиків, ще 3 отримали поранення.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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