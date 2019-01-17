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      На Донбассе враг обстрелял украинские позиции: много раненых

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      16 января на Донбассе было неспокойно: из-за обстрелов получили ранения 10 украинских военных
      16 января на Донбассе было неспокойно: из-за обстрелов получили ранения 10 украинских военных / 24 канал

      16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий пострадали 10 украинских военнослужащих.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь по позициям украинских войск из противотанкового ракетного комплекса в районе поселка Троицкое и с автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

      Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Чермалык из гранатометов, стрелкового оружия, из минометов калибра 82 миллиметра – вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Невельское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка и с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Красногоровка.

      Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и еще пятеро – боевые травмы,
      – добавляют в штабе ООС.

      В то же время, по данным разведки, 15 января украинским защитникам удалось ликвидировать 10 пророссийских боевиков, еще 3 получили ранения.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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