На Донбасі утворили ще одну військово-цивільну адміністрацію

Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха у Донецькій області.

Про це йдеться в указі глави держави №12/2019 від 17 січня.

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Згідно з документом, командувач Об'єднаних сил, голова Донецької ОДА має здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації у Волновасі.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Зазначимо, на Донбасі наразі функціонує більше десяти військово-цивільних адміністрацій.

Так, Донецька і Луганська обласні ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві міських в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

У листопаді 2016 року була створена ВЦА у Зайцевому Донецької області, Золотому та Катеринівці Луганської області, а в травні 2017 року – у Торецьку Донецької області.

Що таке військово-цивільна адміністрація? Тимчасовий державний орган, який діє в районі проведення Операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в регіоні.