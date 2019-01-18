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      На Донбасі утворили ще одну військово-цивільну адміністрацію

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      Порошенко створив військово-цивільну адміністрацію у Волновасі
      Порошенко створив військово-цивільну адміністрацію у Волновасі / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію міста Волноваха у Донецькій області.

      Про це йдеться в указі глави держави №12/2019 від 17 січня.

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      Згідно з документом, командувач Об'єднаних сил, голова Донецької ОДА має здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації у Волновасі.

      Указ набуває чинності з дня опублікування.

      Зазначимо, на Донбасі наразі функціонує більше десяти військово-цивільних адміністрацій.

      Так, Донецька і Луганська обласні ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області і дві міських в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

      У листопаді 2016 року була створена ВЦА у Зайцевому Донецької області, Золотому та Катеринівці Луганської області, а в травні 2017 року – у Торецьку Донецької області.

      Що таке військово-цивільна адміністрація? Тимчасовий державний орган, який діє в районі проведення Операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей і призначений для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в регіоні.

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Війна на Донбасі Донецька область Президент України
      Джерело: 24 Канал
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