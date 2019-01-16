Як завершити війну Донбасі: чітка думка кандидата у президенти Садового

Українці мають зрозуміти реальність, що частина Луганської та Донецької областей в окупації. Там стоїть російська регулярна армія. А тому Україна повинна мати сильну лінію оборони, аби захищати, щоб не було поранених та загиблих. Це має бути на сьогодні пріоритетом.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова, лідер "Самопомочі" та кандидат у Президенти України Андрій Садовий.

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"Якщо ми почнемо наводити лад в нашій країні, ставати сильною країною, то ми будемо мати набагато більше можливостей фінансувати нашу армію. Тоді Україна почне повертати довіру до себе, з нами почнуть серйозно говорити", – заявив Садовий.

Сьогодні багато говорять, що нам потрібні різні переговорні формати для того, аби закінчити війну на Донбасі. Питанння не вирішується за один день, адже зі слабкою країною ніхто серйозно говорити не буде. Ми маємо бути сильними,

– розповів міський голова Львова.

За його словами, нам потрібен наш український формат, треба до Києва запрошувати ті країни, які реально розуміють загрозу Росії – це, до прикладу, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Румунія. Спільно з ними треба вибудовувати систему нашого захисту, адже, якщо проблеми є в Україні, то ці країни будуть наступними.

США – це наш дуже великий, сильний партнер, але вони не будуть робити за нас нашу роботу. Поки ми є країною, яка на весь світ прославилась корупційними оборудками, то з нами ніхто серйозно говорити не буде. На нас дивляться як на слабаків, а я хочу, щоб країна була сильною. Тому наводимо лад в країні. Має бути зовсім інша система оборони, висока точна зброя, ворог має нас боятися – тоді буде успіх, тоді ми зможемо мати силу, щоб домінувати, а не бути прохачами,

– заявив кандидат у президенти.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.

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