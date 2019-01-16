Как завершить войну на Донбассе: четкое мнение кандидата в президенты Садового

Украинцы должны понять реальность, что часть Луганской и Донецкой областей в оккупации. Там стоит российская регулярная армия. А потому у Украины должна быть сильная линия обороны для защиты, чтобы не было раненых и погибших. Это должно быть на сегодня приоритетом.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал городской глава Львова, лидер "Самопомочи" и кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый.

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"Если мы начнем наводить порядок в нашей стране, становиться сильной страной, то у нас будет гораздо больше возможностей финансировать нашу армию. Тогда Украина начнет возвращать доверие к себе, с нами начнут серьезно говорить", – заявил Садовый.

Сегодня многие говорят, что нам нужны различные переговорные форматы для того, чтобы закончить войну на Донбассе. Вопрос не решается за один день, поскольку со слабой страной никто серьезно говорить не будет. Мы должны быть сильными,

– рассказал городской глава Львова.

По его словам, нам нужен наш украинский формат, надо в Киев приглашать те страны, которые реально понимают угрозу России – это, к примеру, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния. Совместно с ними нужно выстраивать систему нашей защиты, ведь, если проблемы есть в Украине, то эти страны будут следующими.

США – это наш очень большой, сильный партнер, но они не будут делать за нас нашу работу. Пока мы являемся страной, которая на весь мир прославилась коррупционными сделками, то с нами никто серьезно говорить не будет. На нас смотрят как на слабаков, а я хочу, чтобы страна была сильной. Поэтому наводим порядок в стране. Должна быть совсем другая система обороны, высокое точное оружие, враг должен нас бояться – тогда будет успех, тогда мы сможем иметь силу, чтобы доминировать, а не быть просителями,

– заявил кандидат в президенты.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

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