На Донбассе создали еще одну военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха в Донецкой области.

Об этом говорится в указе главы государства №12/2019 за 17 января.

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Согласно документу, командующий Объединенных сил, глава Донецкой ОГА должен осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в Волновахе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Отметим, на Донбассе сейчас функционирует больше десяти военно-гражданских администраций.

Так, Донецкая и Луганская областные ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года была создана ВГА в Зайцевом Донецкой области, Золотом и Катериновке Луганской области, а в мае 2017 года – в Торецке Донецкой области.

Что такое военно-гражданская администрация? Временный государственный орган, который действует в районе проведения Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в регионе.