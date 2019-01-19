На Луганщине создали новую военно-гражданскую администрацию

Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Счастье Новоайдарского района в Луганской области.

Об этом говорится в указе главы государства №13/2019 от 18 января.

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Да, командующему Объединенных сил, председателю Донецкой ОГА поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации в Счастье.

Указ вступил в силу 18 января.

На Донбассе функционирует более двадцати военно-гражданских администраций областного, районного, а также уровня населенного пункта.

В марте 2015 года были созданы Донецкая и Луганская областные ВГА. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городских в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 года была создана ВГА в Зайцевом Донецкой области, Золотом и Катериновке Луганской области, а в мае 2017 года – в Торецку Донецкой области.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха в Донецкой области.

Что такое военно-гражданская администрация?Временный государственный орган, который действует в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и предназначен для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущение гуманитарной катастрофы в регионе.