Танки между жилых домов: стало известно о грубых нарушениях оккупантов на Донбассе

Пророссийские оккупационные войска продолжают размещать танки в жилых районах населенных пунктов на оккупированном Донбассе.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения. Кроме того, они продолжают размещать боевую технику в жилой застройке, превращая мирное население в живой щит для своей непутевой и коварной деятельности,

– говорится в сообщении.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ за 18 января 2019 года, вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, – танки, самоходные и буксируемые артиллерийские установки.

"Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз подвергают опасности мирное население, демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей, откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы об отводе вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", – отмечает украинская сторона СЦКК.

Напомним, 19 января украинские военные сообщили о сбитии вражеского беспилотника, оснащенного осколочной взрывчаткой. Вероятнее всего, боевики хотели сбрасывать с помощью дрона осколочные боеприпасы на пехотные позиции украинских защитников с небольшой высоты.

Что такое минские договоренности?"Минский протокол" или "минское трехстороннее соглашение", "минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.